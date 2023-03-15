Российские военные заняли часть промзоны на Купянском направлении

Штурмовые группы российских сил взяли под контроль участок промышленной зоны на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" ВС РФ Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также Зыбинский рассказал, что в районе Синьковки мотострелки уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады. А ещё сорвали две попытки украинских военных перебросить резервы.