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15 марта, 03:36

Российские военные заняли часть промзоны на Купянском направлении

Штурмовые группы российских сил взяли под контроль участок промышленной зоны на Купянском направлении. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" ВС РФ Сергей Зыбинский.

"На Купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Также Зыбинский рассказал, что в районе Синьковки мотострелки уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады. А ещё сорвали две попытки украинских военных перебросить резервы.

Российские военные ликвидировали свыше 60 украинских солдат на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали свыше 60 украинских солдат на Купянском направлении

По данным Минобороны, украинские войска каждый день теряют на этом участке десятки военнослужащих. Так, например, недавно российская группировка "Запад" нанесла поражение подразделениям ВСУ, из-за чего последние лишились 75 военнослужащих.

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Vk / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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