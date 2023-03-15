Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 06:25

Минпромторг направил перечень работников ОПК для отсрочки от весеннего призыва

Минпромторг направил в Министерство обороны РФ перечень востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идёт о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году", — отметили в Минпромторге.

Кроме того, в ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может быть предоставлена отсрочка, с учётом баланса интересов Минобороны и ОПК.

Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Песков: Решение об отсрочке от призыва для работников ОПК пока не формализовано

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита на Улан-Удэнский авиационный завод заявил, что Минпромторг подготовил и передал Минобороны список востребованных профессий по теме отсрочки от срочной службы для работников предприятий ОПК.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Артур Белкин
  • Новости
  • Минпромторг
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров