Минпромторг направил перечень работников ОПК для отсрочки от весеннего призыва

Минпромторг направил в Министерство обороны РФ перечень востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на срочную службу. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь идёт о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году", — отметили в Минпромторге.

Кроме того, в ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может быть предоставлена отсрочка, с учётом баланса интересов Минобороны и ОПК.