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15 марта, 07:48

Крупнейший немецкий энергоконцерн списал свою долю в "Северном потоке"

Немецкий концерн E.ON списал свою долю в 15,5% в "Северном потоке"

<p>Обложка © Getty Images / Sean Gallup</p>

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON списал свою долю в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода "Северный поток". Об этом говорится в отчёте компании.

В условиях повышенной неопределённости и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно 1,2 миллиарда евро по сравнению с 31 декабря 2021 года", — отмечается в опубликованном документе.

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Ранее Лайф сообщал, что немецкая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе "Северного потока". Произошло это после диверсии на газопроводе, которая случилась в конце сентября 2022 года.

Артур Белкин
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