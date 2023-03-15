Крупнейший немецкий энергоконцерн списал свою долю в "Северном потоке"

Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON списал свою долю в 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода "Северный поток". Об этом говорится в отчёте компании.

В условиях повышенной неопределённости и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока – 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно 1,2 миллиарда евро по сравнению с 31 декабря 2021 года", — отмечается в опубликованном документе.