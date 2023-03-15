Вторую за месяц фуру с насваем развернули российские таможенники на границе с Казахстаном

В Саратовской области таможенники развернули фуру, забитую мешками насвая. Об этом сообщает издание "Саринформ" со ссылкой на пресс-службу таможни.

Причём в товаросопроводительных документах перевозчика указано, что перевозятся табачное сырьё и древесная зола для производства удобрений. Но в результате досмотра среди них в фуре нашли четыре тонны насвая. Как отметил телеграм-канал Mash, всего было обнаружено 253 мешка общим весом четыре тонны.