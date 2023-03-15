Вторую за месяц фуру с насваем развернули российские таможенники на границе с Казахстаном
Саратовские таможенники на границе с Казахстаном задержали фуру с четырьмя тоннами насвая
В Саратовской области таможенники развернули фуру, забитую мешками насвая. Об этом сообщает издание "Саринформ" со ссылкой на пресс-службу таможни.
Самарские таможенники развернули фуру с четырьмя тоннами насвая. Видео © VK / "Саринформ"
Причём в товаросопроводительных документах перевозчика указано, что перевозятся табачное сырьё и древесная зола для производства удобрений. Но в результате досмотра среди них в фуре нашли четыре тонны насвая. Как отметил телеграм-канал Mash, всего было обнаружено 253 мешка общим весом четыре тонны.
Напомним, 6 марта челябинские таможенники не пропустили на границе фуру с тоннами насвая на 25 миллионов рублей. Всего грузовик пытался провезти 500 мешков.
VK / "Саринформ"