Сердце раздувалось как шар: Неизвестный вирус поразил органы 11-летней девочки из Новосибирска
Новосибирские врачи спасли 11-летнюю гимнастку, которая впала в кому из-за неизвестного вируса
11-летняя гимнастка из Новосибирска оказалась в реанимации после заражения неизвестной вирусной инфекцией. Болезнь обернулась воспалением мозга, отказом внутренних органов и комой, сообщает "КП-Новосибирск".
Удивительная история спасения ребёнка произошла в 2018 году. Всё началось со слабости, при этом других симптомов, даже банальной температуры, у девочки не было. В поликлинике её осмотрели, измерили частоту сердечных сокращений — и поняли, что пора бить тревогу. Прямо из кабинета участкового врача ребёнка доставили в реанимацию. В палату девочка зашла ещё на своих ногах.
Врачи никак не могли поставить диагноз маленькой пациентке, а её сердце в это время раздувалось как шарик. Вскоре у девочки начали отказывать внутренние органы, а спустя несколько дней она оказалась на пороге клинической комы — к вечеру её подключили к аппарату ИВЛ и искусственной почке. По основной версии врачей, причиной стали осложнения после перенесённой вирусной инфекции, какой именно — установить не удалось. МРТ показало огромное количество очагов воспаления в затылочной части мозга. Шанс выйти из комы оценивался всего в 20%, но через два дня ребёнок пришёл в себя, а на следующий день открыл глаза.
"Предположительно, на фоне вирусной инфекции у ребёнка развился синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии. Он характеризуется быстрым началом, головной болью, повышением артериального давления, корковой слепотой. Это как реакция мозга на повышение артериального давления, однако проходит без тяжёлых последствий. В мировой медицинской практике зафиксировано всего 170 случаев этого синдрома", — объяснила kp.ru врач-невролог Анна Терехова.
Девочку спасли. Она провела в больницах больше двух месяцев, но уже через год пошла в любимую цирковую студию, а ещё через несколько месяцев полноценно вернулась в спорт.
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