Россияне рассказали, что хотели бы сделать подработку основной профессией

Аналитики сервиса "Подработка" и портала "Работа.ру" провели исследование среди более четырёх тысяч россиян из всех регионов и узнали, хотели ли бы они, чтобы подработка стала основной профессией. Согласно результатам опроса, имеющимся в распоряжении Лайфа, около 30% мечтают о такой возможности.

Изначально специалисты выяснили, что почти 70% россиян имеют опыт подработки. Из них 49% трудились на дополнительной работе раньше, а 19% — сейчас. А вот 32% респондентов рассказали, что никогда не подрабатывали, причём в большей степени это женщины (63%). Вместе с тем выяснилось, что у 49% россиян халтура совпадает с основной профессией. В большинстве случаев это касается специалистов из области строительства и ремонта (13%), производства и агропрома (12%), образования и науки (9%), также свои услуги, схожие с главным заработком, предоставляют IT-специалисты, работники из сферы транспорта и логистики (6%).

"Среди тех, у кого подработка не совпадает с основной профессией, 26% хотели бы, чтобы она стала основной профессией, а для 13% респондентов подработка уже стала главным источником дохода", — выяснили аналитики.

Участники опроса, которые хотели бы сделать подработку основной профессией, объяснили своё решение. Так, 35% признались, что халтура приносит им больше удовольствия. Ещё 34% (а это каждый третий россиянин) видят высокий спрос на свои услуги. Особенно часто об этом говорили занятые в сфере производства и строительства. Также 32% сказали, что ценят возможность выбирать график и клиентов. По словам 23% респондентов, подработка приносит больше денег, чем основная работа, а 11% просто не нравится их главная профессия.