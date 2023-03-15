Совфед поддержал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО
Сенаторы Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон о введении наказания до семи лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО на Украине, включая добровольцев. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ.
Раньше от фейков закон защищал только кадровых российских военных и мобилизованных, однако теперь действие документа распространяется и на добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях. До принятия нововведения за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, грозило до трёх лет лишения свободы. Закон же увеличивает этот срок до пяти лет. Кроме того, с пяти до семи лет выросло максимальное наказание, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.
Ранее Лайф писал о том, что создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" — студента Дмитрия Иванова — приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию фейков об Армии РФ.
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