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Опубликовано 15 марта 2023, 09:11

Совфед поддержал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Сенаторы Совета Федерации в ходе пленарного заседания одобрили закон о введении наказания до семи лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО на Украине, включая добровольцев. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ.

Раньше от фейков закон защищал только кадровых российских военных и мобилизованных, однако теперь действие документа распространяется и на добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях. До принятия нововведения за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, грозило до трёх лет лишения свободы. Закон же увеличивает этот срок до пяти лет. Кроме того, с пяти до семи лет выросло максимальное наказание, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

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Наталья Исакова
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