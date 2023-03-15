Совфед поддержал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Раньше от фейков закон защищал только кадровых российских военных и мобилизованных, однако теперь действие документа распространяется и на добровольческие формирования, участвующие в боевых действиях. До принятия нововведения за преступление, совершённое в течение года после привлечения к административной ответственности, грозило до трёх лет лишения свободы. Закон же увеличивает этот срок до пяти лет. Кроме того, с пяти до семи лет выросло максимальное наказание, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.