Измученные "Рюмкой водки на столе" челябинцы встали на тропу войны с вокальной школой по соседству

В Челябинске жители многоквартирного дома на Комсомольском проспекте невольно стали слушателями ежедневных концертов: в здании открылась вокальная школа. Люди неоднократно писали жалобы в разные инстанции, но все попытки решить ситуацию оказались тщетными.

Уставшие жильцы заявили, что больше не могут терпеть соседство с вокальной школой. Видео © LIFE

Раньше на месте школы вокала располагался тихий офис, с которым у жильцов никаких проблем не было, а теперь из помещения доносятся песни "Рюмка водки на столе" и "Глаза твои карие". Измученные жильцы вынуждены оценивать пение голосистых земляков с 10 утра до 22 часов вечера, причём заведение работает даже в выходные. Естественно, никакой шумоизоляции в школе перед открытием не сделали, поэтому громкие звуки доносятся до третьего этажа и выше.

"Очень громко, очень шумно, поэтому дети уроки не успевают сделать. В детской комнате у нас две батареи, звук идёт с двух сторон. <...> Я живу на третьем этаже, но и на четвёртом слышно, вот так нам "повезло". Репертуар самый разнообразный, так сказать, кабацкий. "Рюмка водки на столе", всем уже известная, ну и прочее вот такое", — пожаловалась Лайфу жительница дома.

Однако представители вокального бизнеса никаких проблем не видят. К претензиям жителей работники школы относятся с пониманием, но говорят, что ничего поделать с этим не могут, так как данный вопрос не в их компетенции. В свою очередь, председатель дома в разговоре с журналистами отметила, что владельцы школы не желают решать вопрос мирным путём. Заявляют, что они якобы не нарушают нормы даже с отсутствием звукоизоляции, и советуют недовольным соседям обивать пороги Роспотребнадзора. К слову, в надзорное ведомство жильцы дома уже написали коллективное письмо, но с инспекцией пока никто так и не приехал.

Как выяснилось, у владельцев вокальной школы есть ещё один филиал — на другом конце Челябинска. Учреждение расположено в одном из многоквартирных домов, жильцы также страдают от постоянных песнопений. Люди жаловались на громкие звуки и сомнительные вокальные данные учеников ещё летом прошлого года, однако ситуация до сих пор не разрешилась.

Бесплатные концерты доступны жильцам ещё одного жилого дома в Челябинске. Видео © Предоставлено LIFE