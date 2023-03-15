В Краснодаре семейная пара избила школьниц после вопроса о породе собаки

В Краснодаре семейная пара напала на двух школьниц в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries, сообщил телеграм-канал SHOT. Сотрудники СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю теперь проверяют буйных мужчину и женщину, решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела по статье о побоях.

Неадекватная пара напала на школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

Всё началось с того, что у входа в ПВЗ школьники заметили собаку и поинтересовались у стоящей рядом пары, какая порода у их питомца. Однако мужчина и женщина решили, что подростки назвали псом их ребёнка, находящегося в тот момент в коляске. Тогда пара неадекватов разоралась на девочек, а те огрызнулись в ответ и пошли забирать заказ.

Потом женщина вбежала в пункт выдачи, начала кричать на сотрудницу, а увидев одну из школьниц, накинулась на неё с кулаками. Затем буйная краснодарка вытащила вторую девочку из примерочной и начала избивать. В этот момент в помещение зашёл муж дебоширки, который вместе с возлюбленной выволок девочку за волосы и руки на улицу, где пара продолжила наносить удары. На кадрах слышно, как школьница в этот момент звала на помощь, кричала и пыталась вырваться. Сотрудница ПВЗ в этот момент пыталась помочь подростку, но ничего не могла противопоставить паре. Очевидцы сообщили, что неадекваты были под градусом.