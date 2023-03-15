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15 марта, 10:02

Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала года

Специалист "Фобоса" Леус: Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала года

Столичные метеорологи назвали сегодняшний день самым тёплым в городе с начала 2023 года. По данным центра погоды "Фобос", 15 марта в Москве была зафиксирована температура +6,4 градуса.

"Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градуса — это самый высокий показатель с начала года", — написал в телеграм-канале ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в самом начале года — 2 января. Тогда столбики термометров в Москве поднялись до отметки в +6,2 градуса.

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Лайф писал, что снег в Москве начнёт таять с 15 марта. Именно с этого дня в городе станет активно прогреваться воздух.

Обложка ©

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Максим Плетнёв
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