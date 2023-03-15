Среда стала самым тёплым днём в Москве с начала года

Столичные метеорологи назвали сегодняшний день самым тёплым в городе с начала 2023 года. По данным центра погоды "Фобос", 15 марта в Москве была зафиксирована температура +6,4 градуса.

"Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градуса — это самый высокий показатель с начала года", — написал в телеграм-канале ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в самом начале года — 2 января. Тогда столбики термометров в Москве поднялись до отметки в +6,2 градуса.