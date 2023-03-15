В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы. Об этом в телеграм-канале заявило Министерство обороны Белоруссии.

"В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в Военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что сбор проводится для совершенствования практических навыков в ходе выполнения учебных задач. Военный комиссар Октябрьского района полковник Евгений Брацков заявил о готовности к отправке солдат в 7‑й инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. По его словам, у всех офицеров запаса сейчас боевой настрой.

Мероприятия запланированы на 35 дней, после которых военные получат подтверждающие документы. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что в отношении тех граждан, которые призываются на сборы, сохраняются все нормы трудового права.