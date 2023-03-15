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15 марта, 10:15

Врач рассказал, как из-за ароматических палочек в организме могут развиться воспаления

Терапевт посоветовал избегать ароматических палочек людям с проблемами дыхательной системы

Кажущиеся многим приятными ароматические палочки на самом деле могут быть источником различных воспалений и принести вред организму человека. Об этом Лайфу рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

"Ароматические палочки могут приносить вред организму из-за принципа их работы, а именно из-за тления. В процессе горения частички сырья, из которого палочка сделана, могут попадать в лёгкие, что способно вызвать воспалительные процессы в организме. Если у вас уже имеются проблемы с дыхательной системой, лучше избегать длительного вдыхания аромата от подобных палочек", — отметил Рябков.

Обезопасить себя от их негативного воздействия можно, если просто проветрить помещение и в целом не злоупотреблять использованием таких палочек. Ещё одним источником опасности для организма могут стать эфирные ароматические масла, способные спровоцировать аллергию.

"Если вы знаете, что у вас есть аллергия на определённый растительный компонент, например на лаванду, то не стоит добавлять в диффузор лавандовое масло. При беременности некоторые эфирные масла могут вызвать негативную реакцию организма", — добавил специалист.

При этом пользу от ароматерапии могут принести натуральные масла с правильным сроком годности. А вот искусственные, напротив, вредны для организма из-за выделяющихся веществ при нагревании.

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Артур Белкин
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