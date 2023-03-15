Весеннее обострение: Врач рассказал, когда стоит насторожиться при общении с психически больным человеком

Весной состояние пациентов с психическими расстройствами может обостряться. В каких случаях лучше не спорить с такими людьми и прекратить диалог, рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.

По словам доктора, весна — сложный период для некоторых людей с психиатрическими диагнозами, а также для тех, кто находится с ними рядом. В течение этого времени года могут обостряться тревожные расстройства, а также болезни, сопровождающиеся бредовыми идеями и галлюцинациями. При этом Фомин подчеркнул, что большинство людей с психопатологическими особенностями не несут опасности для окружающих.

"Например, если мы говорим об обострении у депрессивного или тревожного пациента, то он станет максимально незаметным для других людей. Опасными для окружающих могут быть те, у кого происходит обострение галлюцинаций или бредовых идей. Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками", — отметил психиатр.

Повод насторожиться, по словам врача, — это активная жестикуляция, излишний эмоциональный накал, изменение тембра голоса человека с диагнозом. Фомин рекомендует избегать общения, если собеседник с признаками такого заболевания кажется агрессивным.

"Если вы встретили человека с психическими особенностями, то его нужно поддержать, сказать, что всё будет хорошо. Если встретили опасного пациента, то там есть определённые стандарты поведения", — пояснил медик.

Так, эксперт не советует идти на конфликт, пытаясь отстоять свою точку зрения, повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Лучше просто прекратить диалог, подчеркнул специалист.