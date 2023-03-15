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15 марта, 11:24

Россиян предупредили о смертельной опасности маргарина

Врач Соломатина: Употребление маргарина повышает риск развития онкологических заболеваний

Употребление маргарина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Маргарин — это прежде всего трансжиры. Они делают клеточную мембрану неэластичной, и она не может нормально проводить и выводить необходимые компоненты. Мы состоим из клеток, и, если нарушаем их нормальную работу, значит, жди беды", — отметила она.

Если человек сознательно не покупает маргарин, то это не значит, что его нельзя встретить в продуктах питания. Речь идёт, в частности, о недорогих кондитерских изделиях. Врач порекомендовала внимательно смотреть на состав на упаковке при выборе товара. Заменить маргарин можно сливочным маслом, однако есть его также нужно в меру, подчёркивает эксперт.

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Ранее Соломатина рассказала, кому опасно есть сыр. Так, сюда относятся люди с гипертонией и повышенным холестерином.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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