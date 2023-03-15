Врач рассказала, почему люди всё чаще предпочитают искать себе пару в Интернете

Люди предпочитают чаще знакомиться в соцсетях в том числе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. По мнению эксперта, многие люди во время распространения инфекции стали работать дистанционно и в целом меньше выходить из дома, в этот момент уровень очного общения оказался практически сведён к нулю.

Врач считает, что кроме пандемии желание находить партнёра через приложения для знакомств связано с тем, что на работе или в окружении мало людей, которых можно выбрать в качестве второй половинки.

"Одно дело, когда ты окружён большим количеством свободных людей, у которых те же намерения, например, когда учишься в колледже, институте или университете. Позднее, попадая в рабочий коллектив, можно обнаружить, что в основном тебя окружают люди, уже имеющие семьи, детей, внуков и так далее", — сказала Крашкина в беседе с РИАМО.

Интернет-знакомства также позволяют стирать расстояние между людьми, считает специалист. При наличии близости и общих интересов возможна встреча, даже если пара находится на большом расстоянии друг от друга.

Кроме того, такое общение позволяет на определённом этапе сохранить конфиденциальность глубоко личных переживаний, о которых можно не заявлять собеседнику. Также не нужно переживать о встречах, которые в теории могут закончиться разочарованием.