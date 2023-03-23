Богатые тоже плачут: что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс Санкции ударили и по самому дорогому — люксовым бутикам. Новых коллекций нет, а цены сумасшедшие. Проект "SHOT-проверка" выяснил, как за счёт обмана клиентов выживают премиум-ретейлеры. 22 марта, 23:40 Обложка © LIFE

Прилавки бутиков пустеют, премиальные бренды всё менее охотно отправляют свежие коллекции в наш дикий и холодный край, а их место на полках бутиков занимают бренды поскромнее. Это — условия, в которых живёт ретейл премиум-сегмента в 2023 году. Приходится выкручиваться, и не всегда это выходит сделать честно. В любом случае страдает покупатель, да и рядовые продавцы-консультанты тоже. Чтобы вскрыть изнанку работы премиальных магазинов, мы отправили нашего агента в самое каноничное место для московских модников и модниц — ЦУМ.

Какие вещи продают в ЦУМе

После начала санкционной войны с Западом повысились пошлины на ввоз предметов роскоши дороже 1000 евро в Россию, а ещё и Евросоюз запретил нашим соотечественникам вывозить их на сумму до 300 евро. Отсюда нехватка вещей из последних коллекций. Зачастую на продажу выставляют вещи из коллекций даже 5–6-летней давности, что для тех, кто гонится за модным и свежим, совсем никуда не годится. Причём стоимость таких вещей доходит до уровня новых коллекций.

Ценник в бутике. Фото © LIFE

— Дублёнке лет семь, 700 тысяч стоит. Тётка такая: "Блин, круто, но мне надо со своим стилистом посоветоваться, а то ценник дорогой", — вспоминает одна из сотрудниц ЦУМа, Света (имя изменено). — Ей такую тираду: "Вы же понимаете, это Ральф Лоран — вечная вечность". Ну и через полчаса присылает скриншот с какого-то сайта — эта дублёнка 170 тысяч. Пишет: "Как это понимать?"

— Люди любят сказки. [Любят думать], что это раритет! — делится опытом продаж ещё одна сотрудница универмага. — "Это было у вас, это было с фешен-показа, это сделал ещё сам Карл Лагерфельд! Ты понимаешь, это творчество, которое ушло вместе с самим Карлом Лагерфельдом…"

Бренды одежды в ЦУМе

Однако одной продажей втридорога нереализованных вещей дело не обходится. Ведь после того, как их продал, нужно чем-то занять место на полке, а с этим сейчас сложно. Поставки новых коллекций сошли на нет, приходится искать новые бренды. Пусть не такие известные, как Prada и Gucci, зато без проблем проходящие через таможню.

Корейская марка "Гоен Джи", которую возят вместо Италии. Фото © LIFE

Один из них — корейский бренд GOEN.J. Покупателям продавцы рассказывают о нём как о восходящей звезде подиумов. Дескать, и дизайнер набирает популярность, и на Неделе моды в Париже уже был представлен, но в личных разговорах отзывы о бренде совсем другие: "Я вообще не понимаю. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, всем вам показала. Всё равно это не то качество, всё равно это не тот функционал. И всё равно это не так выглядит. Дикое подобие чего-то".

Зато цены даже на такие малоизвестные бренды на уровне небес. В ассортименте универмага нам удалось найти вещи, цены на которые на официальном сайте и на сайте ЦУМа отличаются кратно, например, дублёнка на сайте московского универмага стоит почти 300 тысяч, а на сайте бренда — скромные 100 с копейками.

Заказ вещей

Не желающим переплачивать сотни тысяч рублей покупателям на помощь приходят байеры. Так называют людей, которые покупают шмот за границей, провозят через таможню, а потом с наценкой продают заказчикам здесь. Лет 30 назад таких называли челноками. В ассортименте их услуг в том числе и обход пошлин на ввоз люкса.

Подсобка ЦУМа. Фото © LIFE

— Вещи проходят с документами через таможню, — рассказывает одна из московских байеров. — Покупки, которые выше тысячи долларов, облагаются пошлиной. Но это можно обойти, мы просто разбиваем заказ на несколько частей, чтобы каждая часть была меньше этой суммы. И это всё проходит через таможню. Если одна вещь стоит дороже тысячи, байер договаривается с магазином, чтобы те разбивали чек.

Комиссия байера при такой схеме — 15 процентов при сумме заказа до 200 тысяч рублей и десять процентов, если сумма больше. И даже при такой наценке вещи оказываются намного дешевле, чем в ЦУМе.

Элитный секонд-хенд

Хитрости, на которые идёт ЦУМ, не могут пройти незамеченными и для самих покупателей. Наш агент отмечает, что многие клиенты между собой обсуждают, что центральный универмаг уже не тот, и в открытую смеются над невероятными наценками: "Богатых клиентов в ЦУМе стало мало, они в основном покупают за границей, часто слышно, как клиенты между собой высмеивают ЦУМ, как стало всё плохо — новых коллекций именитых дизайнеров нет, одно старьё, а новые бренды уступают во всех смыслах и не тянут на люкс".

Видео © LIFE

Вероятно, в руководстве ЦУМа осознают всю тяжесть нависающих над главным модным универмагом страны проблем и борются с ними как могут. Недавно открыли секонд-хенд. Ход интересный: если сравнить стоимость новой вещи у производителя и на прилавке ЦУМа труда не составляет, то определить, сколько должна стоить вещь б/у, уже на порядок сложнее. Впрочем, как показывает практика, покупатель находится на любой товар — даже по самой безумной стоимости.

Неудивительно, что при таких делах владельцы крупнейшего в стране магазина по продаже брендов решили увести деньги из России на Запад и начали реструктуризацию бизнеса.

Можно ли продавать по высоким ценам устаревшие коллекции премиальных брендов? 0 Посетители бутиков вряд ли об этом узнают Старые коллекции во всем мире стоят копейки, наценка на них недопустима Если по таким ценам покупают, то почему бы и нет Я не интересуюсь миром премиальных марок и цен на них

Авторы Алексей Краузе