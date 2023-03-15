Кремль опроверг сообщения о переносе столицы России вглубь страны
Песков заявил, что сообщения с Украины о переносе столицы вглубь РФ являются лживыми
Сообщения с Украины о якобы готовящемся переносе столицы РФ вглубь страны являются лживыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это неправда", — приводит его слова РИА "Новости".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее сообщил, что в России якобы обсуждают перенос столицы вглубь России. По его словам, "многие другие процессы уже продолжаются".
Ранее Песков заявил Лайфу, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации. Так он прокомментировал сообщения о вручении повесток в Воронежской области.
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