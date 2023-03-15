Канчельскис рассказал, как бывшая жена умоляла его не трогать "Стасика" Михайлова
Канчельскис: Экс-супруга просила не поднимать руку на певца Стаса Михайлова
Известный футболист сборной СССР и России, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что его бывшая супруга Инна во время развода просила не устраивать разборок со Стасом Михайловым. Напомним, Канчельскисы были в браке долгих 15 лет — до 2006 года, а после супруга спортсмена вышла замуж за эстрадного певца.
"Когда она начала говорить, не трогай Стасика, не трогай его, я думаю, а кто такой Стасик? А это оказался Михайлов. Я даже не задумывался об этом. Может, сходить, кстати. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова", — приводит РИА "Новости" слова Канчельскиса.
Легендарный спортсмен признался, что тяжело переживал развод, но поддержка друзей и работа помогли не сломаться. Сейчас знакомые и коллеги Канчельскиса иногда подкалывают его по поводу прошлого, предлагая билет на концерт Стаса Михайлова. Однако экс-футболиста такие шутки уже вовсе не задевают.
А ранее Стас Михайлов рассказывал, как его изменила любовь жены. Певец, сводящий с ума тысячи поклонниц, признался, что супруга стала его смыслом жизни, стимулом и двигателем. Артист также назвал её заслугой свои лучшие качества.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев