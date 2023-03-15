Эксперт считает, что в Германии всё меньше хотят бесплатно кормить режим Зеленского

В Германии оборонные предприятия не хотят бесплатно выпускать новые вооружения для Украины, а в Бундестаге уже не испытывают особого энтузиазма от того, что просто так кормят киевский режим. Таким мнением поделился автор телеграм-канала "Голос Мордора" с телеканалом "360".

"Немецким промышленникам не очень-то нравится вкалывать на армию Владимира Зеленского за спасибо. Инвестировать должны, набирать рабочих и расширять производственные мощности. А что со всей этой прелестью будет потом, когда конфликт закончится?" — спросил он.

Автор канала отметил, что глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил об отказе увеличить производство боеприпасов, если немецкое правительство не оформит соответствующие заказы и не даст финансирование. Но Украина платить не в состоянии, поэтому всё может лечь на Германию.

"Для этого необходимо проводить траты через бюджет или же принимать отдельный закон. Бюджет уже сформирован, а с принятием закона могут возникнуть трудности, так как в Бундестаге всё меньше сторонников бесплатного кормления режима Зеленского", — отметил автор.

Он добавил, что в Германии уже начали закрываться многие предприятия, а некоторые промышленники думают переехать в другие страны с лучшей экономикой и более благоприятной обстановкой в энергетике.