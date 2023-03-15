Эксперт рассказал, как "патриотические" облигации могут улучшить экономику страны

В России на данный момент не собираются выпускать "патриотические" облигации — сообщения СМИ об этом опровергли в Минфине РФ, однако экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает идею производства таких ценных бумаг правильной. По его словам, в 2017 году уже был успешный опыт продажи специальных ОФЗ, которые распространяли среди жителей страны.

"В теории вы можете купить ОФЗ сегодня. Но старые из оборота уже вышли, а новые ещё не размещались. Практика есть, это нормально вернуться к ней", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "360".

На фоне дефицита бюджета и больших затрат на государственный оборонный заказ в связи с СВО Минфин вполне может перейти на выпуск ценных бумаг для населения, считает Разуваев. Он указал, что при ставке ценных бумаг хотя бы на 1% выше банковских вкладов, государство может привлечь достаточное количество средств от простых людей.