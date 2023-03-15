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Опубликовано 15 марта 2023, 12:40
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Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации участников СВО

Нарусова: Новый закон не определяет границу между критикой и дискредитацией участников СВО

Член конституционного комитета Совета Федерации Людмила Нарусова стала единственным сенатором, который проголосовал против закона об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". Своё решение Нарусова объяснила отсутствием в законе границы между понятиями "критика" и "дискредитация".

"Мне не объяснили, в чём разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество", — заявила она.

Кроме того, сенатор выступила против принятия закона о штрафах за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. Нарусова не понимает, почему не предлагается введение ответственности за слова о противоправных деяниях этих объединений.

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Ранее Лайф писал, что в Совете Федерации одобрили закон о введении наказания до семи лет лишения свободы за дискредитацию всех участников СВО на Украине, включая добровольцев. Изменения вносятся в статью 280.3 УК РФ.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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