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15 марта, 12:49

Кандидат в президенты Турции пообещал в случае победы запретить иностранцам покупать жильё

Кылычдароглу пообещал в случае победы на выборах запретить иностранцам покупать жильё в Турции

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу на своей странице в "Твиттере" сообщил, что в случае победы на выборах главы государства запретит иностранцам на пять лет покупать жильё на территории республики.

"Землетрясения и миллионы бездомных создали систему, оскорбляющую своих граждан. Такая позорная, такая позорная система. Когда мы придём, мы запретим продажу жилья иностранцам на пять лет. И запрет не снимут, пока цены не упадут", — отметил Кылычдароглу.

Кандидат обратил внимание на то, что иностранные граждане освобождены от уплаты налога при покупке недвижимости в валюте, тогда как местные жители должны платить от 8 до 18% от стоимости. По мнению политика, это существенно повышает цены на недвижимость.

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Ранее Лайф сообщал, что Кемалю Кылычдароглу предрекли победу в первом туре выборов президента Турции.

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ТАСС / Zuma

Артур Белкин
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