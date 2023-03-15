Кандидат в президенты Турции пообещал в случае победы запретить иностранцам покупать жильё

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу на своей странице в "Твиттере" сообщил, что в случае победы на выборах главы государства запретит иностранцам на пять лет покупать жильё на территории республики.

"Землетрясения и миллионы бездомных создали систему, оскорбляющую своих граждан. Такая позорная, такая позорная система. Когда мы придём, мы запретим продажу жилья иностранцам на пять лет. И запрет не снимут, пока цены не упадут", — отметил Кылычдароглу.

Кандидат обратил внимание на то, что иностранные граждане освобождены от уплаты налога при покупке недвижимости в валюте, тогда как местные жители должны платить от 8 до 18% от стоимости. По мнению политика, это существенно повышает цены на недвижимость.