Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 13:12

Си Цзиньпин: Миру не нужна новая холодная война

Миру не нужна новая холодная война, а вражда "во имя демократии" принесёт мировому сообществу только вред. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

"Миру не нужна новая холодная война. Практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии. Она не получит поддержки и может принести только бесконечный вред", — отметил он в ходе Диалога высокого уровня между Коммунистической партией Китая и политическими партиями мира.

Политолог: Новый срок Си Цзиньпина отметится участием Китая в обсуждении конфликта на Украине

Политолог: Новый срок Си Цзиньпина отметится участием Китая в обсуждении конфликта на Украине

А ранее, во время визита Александра Лукашенко в Пекин, лидеры Белоруссии и Китая сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что выступают за установление мира на Украине и заинтересованы в деэскалации конфликта, поэтому готовы для этого приложить любые усилия.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров