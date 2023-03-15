Миру не нужна новая холодная война, а вражда "во имя демократии" принесёт мировому сообществу только вред. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин.

"Миру не нужна новая холодная война. Практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии. Она не получит поддержки и может принести только бесконечный вред", — отметил он в ходе Диалога высокого уровня между Коммунистической партией Китая и политическими партиями мира.