В РФС заявили, что арбитр Мешков может вернуться к работе в скором времени
Арбитр Виталий Мешков может вернуться к работе на матчах РПЛ и Кубка России в ближайшее время, но зависеть это будет от действий других коллег. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
"Он обязательно вернётся. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее", — заявил Каманцев.
В РФС хотят, чтобы судьи показывали безупречную работу во время игр. Однако если Мешков вновь будет демонстрировать низкий уровень работы, то останется без назначений на матчи.
Напомним, что Виталий Мешков работал на матче "Спартак" – "Урал", который завершился ничьей — 2:2. В конце встречи арбитр отменил гол Александра Соболева, дав свисток за секунду до этого из-за столкновения вратаря и защитника команды из Екатеринбурга. Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Мешков своим решением "фактически убил интригу в чемпионате". После этого арбитр пропустил 19-й тур РПЛ и не получил назначения на встречи 20-го тура.
ФК "Спартак-Москва"