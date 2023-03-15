В РФС заявили, что арбитр Мешков может вернуться к работе в скором времени

Арбитр Виталий Мешков может вернуться к работе на матчах РПЛ и Кубка России в ближайшее время, но зависеть это будет от действий других коллег. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

"Он обязательно вернётся. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее", — заявил Каманцев.

В РФС хотят, чтобы судьи показывали безупречную работу во время игр. Однако если Мешков вновь будет демонстрировать низкий уровень работы, то останется без назначений на матчи.