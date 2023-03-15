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15 марта, 14:00

Патрушев: Запад напал на Россию и мы вынуждены защищаться

Страны Запада пытаются выставить Россию агрессором, но необходимо понимать, что мы на них не нападали, — в сложившейся ситуации наша страна вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что Запад напал на Россию и мы вынуждены защищаться. Видео © LIFE

Отвечая Лайфу на вопрос, насколько россияне могут быть уверены в том, что правоохранительные органы будут пресекать вылазки ДРГ, Патрушев сказал, что спецслужбами вырабатываются решения, которые действуют. Однако не только российская сторона совершенствует свои деяния, на Западе в этом плане тоже вносят всё новые и новые формы.

"Они нападают, мы защищаемся. Мы на них не нападали. Это надо понимать. Запад пытается эту картинку перевернуть, якобы мы напали. Это враньё, ложь", — подчеркнул секретарь Совбеза.

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Ранее Патрушев объяснил, почему не верит версии об украинском следе в деле "Северных потоков". По его словам, Украина ничего не потеряла и не приобрела от уничтожения трубопроводов, а эти недавние вбросы СМИ призваны запутать ситуацию, поскольку настоящий автор теракта до сих пор неизвестен.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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