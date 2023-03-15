Патрушев: Запад напал на Россию и мы вынуждены защищаться

Страны Запада пытаются выставить Россию агрессором, но необходимо понимать, что мы на них не нападали, — в сложившейся ситуации наша страна вынуждена защищаться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что Запад напал на Россию и мы вынуждены защищаться. Видео © LIFE

Отвечая Лайфу на вопрос, насколько россияне могут быть уверены в том, что правоохранительные органы будут пресекать вылазки ДРГ, Патрушев сказал, что спецслужбами вырабатываются решения, которые действуют. Однако не только российская сторона совершенствует свои деяния, на Западе в этом плане тоже вносят всё новые и новые формы.

"Они нападают, мы защищаемся. Мы на них не нападали. Это надо понимать. Запад пытается эту картинку перевернуть, якобы мы напали. Это враньё, ложь", — подчеркнул секретарь Совбеза.