Патрушев объяснил, почему не верит версии об украинском следе в деле "Северных потоков"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не верит в версию западных изданий о том, что за диверсией на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" стоит Киев. По его словам, Украина ничего не потеряла и не приобрела от уничтожения трубопроводов. Эти недавние вбросы СМИ призваны запутать ситуацию, поскольку настоящий автор теракта до сих пор неизвестен, добавил Патрушев.

"Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрёл от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути, стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — рассказал он еженедельнику "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, вбросы об "утечке" из расследования по "Северным потокам" призваны лишь запутать следы и скрыть истинных заказчиков преступления.

"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать. Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующими оборудованием и подготовкой", — указал секретарь Совбеза.

Он напомнил, что подобные спецподразделения есть прежде всего у США и Великобритании, кроме того, другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только "с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе".