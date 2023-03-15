Проект "Мой дед сражался за Москву" увековечит подвиг участников обороны столицы

"Бессмертный полк" начинает реализацию проекта "Мой дед сражался за Москву", призванный увековечить подвиг участников обороны столицы и тружеников тыла. По итогам будет создана уникальная картина, изображающая фрагмент битвы за Москву, причём каждый человек на этом полотне будет иметь реальный прототип — лица героев будут написаны профессиональным художником Алексеем Крюковым по фотографиям, присланным участниками проекта.

"Конкурс предлагает узнать историю семьи подробнее. Поспрашивайте своих родных, у кого ещё живы ветераны, изучите семейные истории, архивы Министерства обороны РФ, воспользуйтесь нашим сайтом, где прописано, как найти необходимую вам информацию. Если у вас есть фотографии, их также можно прикрепить на сайте конкурса", — призвала руководитель исполкома "Бессмертного полка" Наталья Шадрина.

Подать заявку участники смогут до 15 мая 2023 года через личный кабинет на сайте организаторов конкурса. Принять участие могут все желающие старше 10 лет, количество заявок от одного участника не ограничено. Сам конкурс реализуется в рамках кампании грантов мэра столицы "Душевная Москва".

Цифровая версия получившегося произведения будет размещена на сайте "Бессмертного полка" с возможностью прочитать историю каждого героя. А оригинал получившейся композиции будет передан в дар Музею современной истории России.

"Исторические события — это жанровая составляющая этой картины, но с элементами фантазии, ведь изображённые на одной картине реальные люди, скорее всего, никогда не встречались. Но сама картина — это увековечение истории и памяти, плюс новый подход: картина будет отображена в виртуальной версии с возможностью кликнуть на портрет и раскрыть историю героя, кто защищал Москву на фронте и в тылу", — рассказала генеральный директор Музея современной истории России, член Центрального штаба "Бессмертного полка" Ирина Великанова.

Также 20 историй победителей лягут в основу просветительских роликов, посвящённых битве за Москву. Оценивать присланные на конкурс работы будут активисты "Бессмертного полка" с историческим образованием, а также представители культурной элиты страны.