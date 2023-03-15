Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 15:16

Боткинская больница в Петербурге загружена на 95%

Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге загружена на 95%. На обеих площадках медучреждения проходят лечение 310 пациентов с коронавирусом, сообщает газета "Петербургский дневник".

Также, по словам заместителя главного врача больницы Ивана Федуняка, на площадке "Пискарёвский, 49" находятся 311 пациентов с гриппом и ОРВИ, из них у 83 пациентов — в тяжёлой форме. Три человека подключены к аппаратам ЭКМО, добавил он.

"В целом, как и в предыдущие месяцы, стационар остаётся загружен на 90–95 процентов. В основной массе это пациенты с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. Как правило, это пациенты старшей возрастной группы с тяжёлыми сопутствующими хроническими заболеваниями", — сказал заместитель главврача.

Проблемы с восприятием лиц: Медики заявили о пугающем последствии ковида

Проблемы с восприятием лиц: Медики заявили о пугающем последствии ковида

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о том, что в 2023 году пандемия CoViD-19 завершится.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров