Жители села под Пензой организовали переправу через реку с помощью трактора с ковшом

В селе Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области придумали необычный способ переправы через разлившуюся реку: местных жителей перевезли в ковше трактора. Всё это было снято на видео и позже опубликовано в соцсетях. На кадрах ковш, куда поместилось как минимум пять человек, поднимается, после чего транспорт задним ходом преодолевает водную преграду.

В селе Ульяновка под Пензой людей через разлившуюся реку перевезли в ковше трактора. Видео © VK / "Подслушано в Кузнецке"

Местные власти сейчас разбираются, кто именно занимался перевозкой. Заместитель главы администрации посёлка Евлашево Елена Крылова в беседе с РИА "Новости" рассказала, что всё произошло 13 марта. По её словам, накануне в Ульяновке был сильный дождь, в результате чего небольшую пойму реки залило. После случившегося с одного берега на другой людей перевозил уже автобус, а потом река вернулась в русло.