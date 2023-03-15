В США представили робота-змею для ведения туннельной войны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США показало самоходного робота-змею Exobiology Extant Life Surveyor, которого планируется использовать для ведения туннельной войны. По данным The Defense Post, EELS способен разведывать такую местность, которая пока недоступна для гусеничных или колёсных платформ.

Кроме того, робот может перемещаться по воде, песку, скалам и льду. Предполагается, что такая техника будет полезна для военных. Разработку продемонстрировали во время конференции в штате Мэриленд. В NASA намерены подвергнуть робота более обширным лабораторным испытаниям.