Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 19:15

Посол России подтвердил, что транзит грузов через Турцию усложнился

Посол Ерхов подтвердил ужесточение правил транзита грузов в Россию через Турцию

Российские и турецкие компании действительно столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, торгово-экономические ведомства обеих стран занимаются разрешением сложившейся ситуации.

"Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортёры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определённое ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом", — сказал Ерхов в разговоре с журналистами.

Посольство России в Турции выясняет причины проблем с торговыми операциями

Посольство России в Турции выясняет причины проблем с торговыми операциями

Ранее Лайф рассказывал, что таможня Турции остановила транзит санкционных грузов в Россию. Официально причины этого тогда названы не были. Это связывали с давлением на Анкару со стороны США и Евросоюза.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Исакова
  • Новости
  • Турция
  • Санкции против России
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров