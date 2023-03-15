Посол России подтвердил, что транзит грузов через Турцию усложнился

Российские и турецкие компании действительно столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, торгово-экономические ведомства обеих стран занимаются разрешением сложившейся ситуации.

"Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортёры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определённое ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом", — сказал Ерхов в разговоре с журналистами.