Посол России подтвердил, что транзит грузов через Турцию усложнился
Посол Ерхов подтвердил ужесточение правил транзита грузов в Россию через Турцию
Российские и турецкие компании действительно столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, торгово-экономические ведомства обеих стран занимаются разрешением сложившейся ситуации.
"Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортёры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определённое ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом", — сказал Ерхов в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что таможня Турции остановила транзит санкционных грузов в Россию. Официально причины этого тогда названы не были. Это связывали с давлением на Анкару со стороны США и Евросоюза.
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