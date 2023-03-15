В Microsoft заявили о взломе хакерами почтового сервиса Outlook

Американская корпорация Microsoft заявила о взломе хакерами почтового сервиса Outlook. Об этом сообщает телеканал CNN. Злоумышленники с апреля по декабрь прошлого года пользовались ранее неизвестной уязвимостью в программном обеспечении.

В Microsoft отметили, что атакам подверглись меньше 15 организаций. BleepingComputer уточняет, что к инциденту причастна хакерская группа APT28, которую в западных странах связывают с разведкой РФ.