СКР изучит обстоятельства смерти школьницы на уроке в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета изучат обстоятельства трагедии, произошедшей в одной из школ города, где во время урока умерла школьница. Предоставить доклад по этому вопросу поручил председатель СКР Александр Бастрыкин.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах", — сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла в Выборгском районе города. Назначены экспертизы, проводятся опросы очевидцев произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге семиклассница умерла после урока физкультуры. 14-летней девочке стало плохо во время пробежки. Врачи скорой помощи зафиксировали факт её смерти.
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