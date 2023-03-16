В России суд впервые обязал Telegram-канал удалить порочащий честь человека пост

В России суд впервые обязал Telegram-канал удалить публикацию, которая была признана порочащей честь истца. Это был негативный анонимный пост одного из подписчиков канала Otzovik blogger о рекламе в блоге Валерии Маньковой. Такая мера была принята по решению Дорогобужского районного суда Смоленской области.

"Суд решил признать не соответствующим действительности, порочащими честь и достоинство Маньковой Валерии Александровны сведения, содержащие в Telegram-канале с названием Otzovik blogger в интернете,<...> опубликованные 10 января 2022 и подлежащие удалению", — приводит ТАСС цитату из решения суда.

Автор поста был недоволен рекламой на ресурсе блогерши и даже называл её мошенницей. Та подала в суд. Этот случай стал первым в практике российского правосудия, когда суд принял решение в пользу истца, судящегося из-за анонимного сообщения. У Otzovik blogger 55 тысяч подписчиков. У Маньковой, пишущей на тему семьи и воспитания детей — 1 миллион.

"Фактически ответчик был неизвестен. Тем не менее суд встал на сторону моего доверителя и обязал Telegram-канал Otzovik blogger удалить этот пост. В настоящее время решение ещё не вступило в силу, но как только истечёт срок его обжалования, оно станет обязательным к исполнению", — рассказала агентству юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы Маньковой.