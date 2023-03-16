Аксёнов высказался о "влажной мечте бандеровцев"

Крым надёжно защищён от врагов, а заявления Украины и Запада по поводу его блокирования — "от лукавого". Такое мнение высказал глава региона Сергей Аксёнов. Он призвал не реагировать на агрессивные заявления со стороны противника и отметил, что охрана социальной инфраструктуры полуострова усилена.

"Меры безопасности усилены по всем направлениям, критически важные объекты дополнительно прикрыты. Это касается и социальной инфраструктуры", — сказал Аксёнов в интервью "Известиям".

Он отметил, что реагировать на каждое агрессивное заявление нет смысла, в том числе речь о высказывании полковника ВСУ Петра Черника о желании Киева истощить полуостров блокадой. Глава региона добавил, что местные власти слышали подобное сотни раз за последние девять лет. Запасов продовольствия на случай экстремальных ситуаций на полуострове достаточно. К тому же Крым по ряду позиций полностью обеспечивает внутренние потребности.

"Блокада полуострова — влажная мечта бандеровцев. Все предыдущие блокады закончились для них провально. Гарантированно ликвидировать угрозу для республики, как и для всех прифронтовых территорий России, можно только одним способом: нанести такое военное поражение киевскому режиму, от которого он уже не сможет оправиться. Из этого и нужно исходить", — сказал Аксёнов.

Также он рассказал, что работы по созданию оборонительной линии на полуострове идут по плану. Там достаточно большое количество людей и техники.

"Понятно, что раскрывать подробности мы сейчас не можем. Скажу только, что поручение президента будет выполнено и крымчане могут быть уверены: полуостров под надёжной защитой", — заключил Аксёнов.