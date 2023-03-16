Аксёнов рекомендовал не поддерживающим спецоперацию уезжать из России

Личные амбиции и споры в сложный для России период абсолютно неуместны, и несогласным со спецоперацией РФ следует уехать из страны. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Я считаю, что все споры и все амбиции в момент, когда Родина противостоит самому злу, должны уйти в прошлое. Если личные амбиции мешают общему делу, надо их засунуть куда подальше. Закончится всё нашей победой, справедливость восторжествует", — сказал Аксёнов в эфире телеканала "Миллет".

По мнению Аксёнова, те, кто сейчас не поддерживает Вооружённые силы России, не будут приносить пользу стране и в мирное время. Поэтому, по его словам, таким "явным врагам" не нужно более оставаться в РФ, а лучше, раз уж не нравится, отказаться от всего, что "некомфортная" страна предлагает.

"Если не нравится Россия, некомфортно — откажись от всех мер поддержки, сдай паспорт, [возьми] гражданство другой страны, это справедливо… И в мирной жизни, вернувшись из другой страны, никто из них на страну работать не будет. Это будет тормоз, внутренняя "пятая колонна", — сказал Аксёнов.