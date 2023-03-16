Среди студентов резко выросла популярность одного иностранного языка

Студенты, которые внимательно мониторят ситуацию на рынке труда, всё чаще стали выбирать для изучения китайский, а также другие восточные языки. Но самым востребованным до сих пор остаётся английский. Об этом рассказал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

"Количество студентов, желающих изучать китайский язык, за последний год удвоилось. Такие данные есть у нас в РГСУ. При этом английский по-прежнему остаётся самым востребованным, но интерес к китайскому как второму языку растёт. Кроме того, на 15% увеличился интерес к изучению арабского и корейского языков", — сообщил Алиев в интервью радио Sputnik.

Ключевой причиной роста интереса к китайскому языку послужили изменения на рынке труда, считает он. Алиев подчеркнул, что современные студенты очень чутко реагируют на те требования, которые предъявляют работодатели. Они понимают важность и долгосрочность геополитических изменений и в рамках обучения желают приобретать наиболее востребованные знания.