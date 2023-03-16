Мощное землетрясение произошло у островов в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у островов Кермадек в Тихом океане южнее Тонга. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 1011 км к югу от Нукуалофы — столицы королевства, где живёт около 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали. Американская система предупреждения о цунами проинформировала о возможном формировании больших волн.
Как рассказывал Лайф, ранее в Институте физики Земли при анализе сейсмических данных заметили новую довольно чёткую закономерность. Учёные предупредили о скором землетрясении похуже турецкого.
Wikipedia / Lawrie Mead