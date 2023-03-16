Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 01:46

Мощное землетрясение произошло у островов в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у островов Кермадек в Тихом океане южнее Тонга. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 1011 км к югу от Нукуалофы — столицы королевства, где живёт около 22 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали. Американская система предупреждения о цунами проинформировала о возможном формировании больших волн.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч, пострадавших — 115 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч, пострадавших — 115 тысяч

Как рассказывал Лайф, ранее в Институте физики Земли при анализе сейсмических данных заметили новую довольно чёткую закономерность. Учёные предупредили о скором землетрясении похуже турецкого.

Обложка ©

Wikipedia / Lawrie Mead

Андрей Григорьев
  • Новости
  • землетрясения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров