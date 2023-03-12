Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч, пострадавших — 115 тысяч

Число погибших в результате череды мощных землетрясений в Турции достигло 48 тысяч, из-за буйства стихии пострадало более 115 тысяч человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Число жертв составило 48 тысяч, более 115 тысяч пострадало. 50 тысяч зданий разрушено. И нет другой такой страны, которая могла бы настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие", — сказал Эрдоган во время выступления в наиболее пострадавшей от стихии провинции Хатай.