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16 марта, 03:11

Дерзкое требование Украины поразило власти Финляндии

Demokraatti: Требование Киева отдать ему поезда Allegro поразило Финляндию

Украина отправила Финляндии запрос на передачу четырёх поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Это требование поставило в тупик финские власти, пишет газета Demokraatti. Документ от "Украинских железных дорог" поступил в адрес финской железнодорожной государственной компании VR.

"Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, всё же является серьёзным документом, и государству нужно дать официальный ответ", — говорится в статье.

По мнению издания, этот запрос — "тщательно продуманный стратегический ход" Киева: мол, "пусть финны покажут, как они умеют импровизировать".

Остановка движения между Хельсинки и Санкт-Петербургом в 2022 году была решением Финляндии. Поезда Allegro развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов.

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Wikipedia / Otto Karikoski

Арина Родионова
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