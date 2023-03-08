"Страдания восточной границы": Финны тоскуют по возможности купить бензин в РФ и посетить парикмахерскую

Решение властей Финляндии закрыть границу с Россией создало для жителей востока страны множество бытовых проблем. Об этом написал обозреватель Петри Кивимяки в статье "Страдания восточной границы" для издания Yle.

По словам журналиста, в 1919 году Финляндия обрела независимость и закрыла границы с Россией, оборвав многолетние отношения с ней. В 2022 году произошла та же история в связи с несогласием властей республики с политикой Москвы по Украине. Как отмечает Кивимяки, ещё спокойнее стало в приграничных регионах Финляндии, когда торговля и туризм между двумя странами прекратились. В 1918 году финны протестовали против закрытия границы, поскольку это мешало их деловой жизни и свободе передвижения. Сегодня через аналогичные переживания проходят многие жители Юго-Восточной Финляндии.

"Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло", — подчеркнул обозреватель.

После закрытия границы примерно сто лет назад, отметила профессор истории Университета Восточной Финляндии Мария Ляхтеенмяки, жители республики стали голодать, они остались без работы и денег, в стране начались беспорядки, с которыми "правительству пришлось бороться тяжёлой рукой". В результате примеры, которые привела эксперт, пишет Кивимяки, очень схожи с сегодняшними реалиями.