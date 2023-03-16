"Прямо на дорогу": В Приморье фермер выбросил целую фуру отборной картошки

В селе Вольно-Надеждинское в Приморском крае фермер из Чугуевки выбросил 27 тонн отборного картофеля. Причина такого расточительства — отказ супермаркета, в который он вёз овощи, принимать товар. Как выяснилось, машина с товаром три дня простояла у торговой точки. По словам фермера, её работники так и не удосужились перегрузить мешки. В итоге мужчина потерял порядка 600 тысяч рублей.

В Приморье фермер выбросил 27 тонн картофеля. Видео © Telegram / Amur Mash

"Общий объём — 27 тонн. По цене 22 рубля. Крестьянское хозяйство привезло. Сейчас выгружаем прямо на дорогу по причине того, что везти дальше в Чугуевку — это ещё 50 тысяч машина. При этом "Реми" потеряла с этих 27 тонн примерно миллион рублей. Так мы работаем. Крестьянское хозяйство в убыток произвело этот картофель, а в "Реми" не способны даже выгрузить", — говорит фермер на видео, которое публикует Telegram-канал Amur Mash.

В плюсе, видимо, остались только местные жители — они воспользовались возможностью бесплатно запастись картофелем. В супермаркете на эту тему комментариев никто не дал, пообещали ответить на официальный запрос, если такой будет направлен.