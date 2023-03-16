Германия исчерпала запасы оружия и боеприпасов ещё до начала спецоперации, пишут СМИ
Medya Gunlugu: Германия исчерпала запасы оружия и боеприпасов ещё до начала СВО
Германия истратила запасы оружия и боеприпасов ещё до начала специальной военной операции на Украине, пишет турецкое издание Medya Gunlugu.
По его данным, в настоящий момент армия ФРГ насчитывает менее сотни боевых танков, в то время как подразделения ВС России обладают тысячами единиц военной техники, которая совсем не уступает танкам Leopard немецкого производства.
Как говорится в статье, после отставки бывшего министра обороны Германии Кристины Ламбрехт должность досталась Борису Писториусу, который занялся предотвращением "бездумных расходов немецких вооружённых сил". Автор материала подчеркнул, что кризис ВС ФРГ и связанная с ним нехватка вооружений наблюдались ещё до спецоперации на Украине, которая была начата Россией в феврале 2022 года.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что Германия пытается восполнить дефицит гаубиц Panzerhaubitze 2000 после их отправки Киеву. Немецкое правительство планирует выделить средства на закупку десяти самоходных артиллерийских установок. Их общая стоимость составляет 154,7 миллиона евро.
ТАСС / AP / Daniel Karmann