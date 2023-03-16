Германия исчерпала запасы оружия и боеприпасов ещё до начала спецоперации, пишут СМИ

Германия истратила запасы оружия и боеприпасов ещё до начала специальной военной операции на Украине, пишет турецкое издание Medya Gunlugu.

По его данным, в настоящий момент армия ФРГ насчитывает менее сотни боевых танков, в то время как подразделения ВС России обладают тысячами единиц военной техники, которая совсем не уступает танкам Leopard немецкого производства.

Как говорится в статье, после отставки бывшего министра обороны Германии Кристины Ламбрехт должность досталась Борису Писториусу, который занялся предотвращением "бездумных расходов немецких вооружённых сил". Автор материала подчеркнул, что кризис ВС ФРГ и связанная с ним нехватка вооружений наблюдались ещё до спецоперации на Украине, которая была начата Россией в феврале 2022 года.