Снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде

В результате очередной атаки украинской стороны оказались повреждены два вагона поезда на вокзале в Белгороде, передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, один из снарядов сбила система противовоздушной обороны. В итоге он упал рядом с железнодорожными путями на белгородском вокзале, повредив два вагона восстановительного поезда. Оказалось разбито 21 окно, повреждена обшивка вагонов и перебит провод линии электропередачи, на месте образовалась воронка глубиной 20 сантиметров.

Также местные паблики сообщают о повреждениях городских и административных зданий, в том числе Пенсионного фонда. К счастью, пострадавших среди населения нет. В настоящее время поезда следуют по обычному графику. Предположительно, ВСУ открыли огонь со стороны села Казачья Лопань Харьковской области.