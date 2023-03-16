Снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде
Система ПВО отразила атаку ВСУ в Белгороде, повреждены два вагона поезда и здания
Последствия обстрела ВСУ Белгорода. Обложка © POV: Белгород
В результате очередной атаки украинской стороны оказались повреждены два вагона поезда на вокзале в Белгороде, передаёт SHOT.
По данным телеграм-канала, один из снарядов сбила система противовоздушной обороны. В итоге он упал рядом с железнодорожными путями на белгородском вокзале, повредив два вагона восстановительного поезда. Оказалось разбито 21 окно, повреждена обшивка вагонов и перебит провод линии электропередачи, на месте образовалась воронка глубиной 20 сантиметров.
Также местные паблики сообщают о повреждениях городских и административных зданий, в том числе Пенсионного фонда. К счастью, пострадавших среди населения нет. В настоящее время поезда следуют по обычному графику. Предположительно, ВСУ открыли огонь со стороны села Казачья Лопань Харьковской области.
Как уже писал Лайф, за последнее время в регионе наблюдается высокая активность обстрелов со стороны ВСУ. По данным губернатора Белгородской области, только за четыре дня было повреждено почти 60 домов и более 30 автомобилей.