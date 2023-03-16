Путин заявил о вкладе сибиряков в защиту суверенитета и целостности России

Президент России Владимир Путин отметил вклад сибиряков в защиту суверенитета и целостности нашей страны. Об этом говорится в обращении главы государства к участникам форума "История для будущего. Время быть первыми", которое зачитал его помощник Владимир Мединский.

"Вы [жители Сибири] достойно продолжаете традиции отцов и дедов, защищаете суверенитет, целостность нашей страны, выпускаете продукцию военного назначения, поддерживаете семьи участников специальной военной операции", — говорится в обращении Путина.

Президент подчеркнул, что сибиряки всегда отличались широтой души, упорством и щедростью, мужеством и отвагой, искренним стремлением быть первыми в работе и в бою. Они отважно сражались в годы Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту в шахтах, на заводах и оборонных предприятиях, приближали победу. Кроме того, многие сибирские города удостоены почётного звания "Город трудовой доблести".

Глава государства также выразил уверенность, что форум "История для будущего. Время быть первыми", который призван обсудить такие важные темы, как сохранение преемственности поколений, традиций беззаветного служения Родине, пройдёт на высоком уровне. Путин отметил, что мероприятие позволит участникам обменяться накопленным опытом, а инициативы воплотятся в реальные дела и начинания.