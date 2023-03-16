"Наши пацаны!": Болельщики пришли в восторг от нового ролика "Реала" в соцсетях под русскую музыку
ФК "Реал Мадрид" показал в соцсетях гол в ворота "Ливерпуля" под русскую музыку
Испанский ФК "Реал Мадрид" накануне матча с английским "Ливерпулем" разместил в соцсети видео гола в ворота британской команды в 2015 году, ролик сопровождал русский трек исполнителя ALON — ИУ.
Испанский ФК "Реал Мадрид" показал видео гола под русскую музыку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России).
Русскоязычные фанаты клуба тут же оценили креатив и в комментариях оставили восторженные отзывы о смелости администраторов аккаунта. Многие заметили, что на кадрах на трибунах позади ворот вверх взмывается российский флаг. А кто-то предложил в следующий раз использовать также песни Олега Газманова или хит Шамана "Я русский".
"Наши пацаны — сразу видно!" — написал один из комментаторов про испанских футболистов.
"Русская музыка будет везде! Сегодня Мадрид русский!" — поддержал его другой.
"Тот момент, когда, не зная смысла, админы подобрали трек в точку", — заключил ещё один юзер.
К слову, видимо, русская музыка действительно оказала волшебный эффект. "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол забил Карим Бензема.
Ранее сообщалось, что "Барселона" на выезде обыграла мадридский "Реал". Это был первый полуфинальный матч Кубка Испании, он прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Instagram (соцсеть запрещена в России).