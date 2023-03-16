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16 марта, 08:09

"Наши пацаны!": Болельщики пришли в восторг от нового ролика "Реала" в соцсетях под русскую музыку

ФК "Реал Мадрид" показал в соцсетях гол в ворота "Ливерпуля" под русскую музыку

Испанский ФК "Реал Мадрид" накануне матча с английским "Ливерпулем" разместил в соцсети видео гола в ворота британской команды в 2015 году, ролик сопровождал русский трек исполнителя ALON — ИУ.

Испанский ФК "Реал Мадрид" показал видео гола под русскую музыку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России).

Русскоязычные фанаты клуба тут же оценили креатив и в комментариях оставили восторженные отзывы о смелости администраторов аккаунта. Многие заметили, что на кадрах на трибунах позади ворот вверх взмывается российский флаг. А кто-то предложил в следующий раз использовать также песни Олега Газманова или хит Шамана "Я русский".

"Наши пацаны — сразу видно!" — написал один из комментаторов про испанских футболистов.

"Русская музыка будет везде! Сегодня Мадрид русский!" — поддержал его другой.

"Тот момент, когда, не зная смысла, админы подобрали трек в точку", — заключил ещё один юзер.

К слову, видимо, русская музыка действительно оказала волшебный эффект. "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол забил Карим Бензема.

"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

Ранее сообщалось, что "Барселона" на выезде обыграла мадридский "Реал". Это был первый полуфинальный матч Кубка Испании, он прошёл на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в России).

Татьяна Миссуми
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