"Наши пацаны!": Болельщики пришли в восторг от нового ролика "Реала" в соцсетях под русскую музыку

Испанский ФК "Реал Мадрид" накануне матча с английским "Ливерпулем" разместил в соцсети видео гола в ворота британской команды в 2015 году, ролик сопровождал русский трек исполнителя ALON — ИУ.

Испанский ФК "Реал Мадрид" показал видео гола под русскую музыку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в России).

Русскоязычные фанаты клуба тут же оценили креатив и в комментариях оставили восторженные отзывы о смелости администраторов аккаунта. Многие заметили, что на кадрах на трибунах позади ворот вверх взмывается российский флаг. А кто-то предложил в следующий раз использовать также песни Олега Газманова или хит Шамана "Я русский".

"Наши пацаны — сразу видно!" — написал один из комментаторов про испанских футболистов.

"Русская музыка будет везде! Сегодня Мадрид русский!" — поддержал его другой.

"Тот момент, когда, не зная смысла, админы подобрали трек в точку", — заключил ещё один юзер.

К слову, видимо, русская музыка действительно оказала волшебный эффект. "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0 во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гол забил Карим Бензема.