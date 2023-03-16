Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области

По данным телеграм-канала, в прикомандированного из Калининграда военнослужащего выстрелили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон .338 Lapua Magnum. Это специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, на сегодняшний момент широко используется также охотниками и стрелками-спортсменами.