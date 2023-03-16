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Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 08:16
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Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области

Mash сообщил о ранении российского пограничника в Белгородской области

Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, в прикомандированного из Калининграда военнослужащего выстрелили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон .338 Lapua Magnum. Это специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, на сегодняшний момент широко используется также охотниками и стрелками-спортсменами.

С солдатом, по данным источников издания, всё в порядке: зацепило ногу, он находится под наблюдением врачей. А позицию снайпера накрыли из артиллерии ответным огнём.

Снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде
Снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде

Лайф уже сообщал, что в Белгородской области в последние четыре дня наблюдается высокая активность обстрелов со стороны ВСУ. В результате атак за данный период было повреждено почти 60 домов и более 30 автомобилей. А сегодня утром снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде.

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Алексей Берковиц
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