Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области
Mash сообщил о ранении российского пограничника в Белгородской области
Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в прикомандированного из Калининграда военнослужащего выстрелили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки под патрон .338 Lapua Magnum. Это специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции, на сегодняшний момент широко используется также охотниками и стрелками-спортсменами.
С солдатом, по данным источников издания, всё в порядке: зацепило ногу, он находится под наблюдением врачей. А позицию снайпера накрыли из артиллерии ответным огнём.
Лайф уже сообщал, что в Белгородской области в последние четыре дня наблюдается высокая активность обстрелов со стороны ВСУ. В результате атак за данный период было повреждено почти 60 домов и более 30 автомобилей. А сегодня утром снаряд ВСУ повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде.
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