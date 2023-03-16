На Алтае постоялец дома престарелых до смерти забил соседа-инвалида за просьбы о помощи
В Алтайском крае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида
Комната в доме престарелых, где произошло убийство. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Алтайскому краю
В Алтайском крае постоялец дома престарелых до смерти избил соседа-инвалида. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, 53-летний мужчина проживал в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе в комнате с ещё несколькими людьми. Его раздражало, что 71-летний сосед-инвалид постоянно просил других постояльцев отодвинуть его кровать от батареи или помочь поправить одеяло. В результате в ночь на 9 марта после очередной просьбы подозреваемый подошёл к кровати и не менее семи раз ударил пожилого человека по голове, а также не менее 13 раз по телу. Потерпевший скончался через неделю от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что работница дома престарелых в Курской области кружкой разбила голову 80-летней постоялице. Сотрудник, который проработал там несколько месяцев, отметил, что пощёчины и избиения стариков — обычное дело для соцработников.