На Алтае постоялец дома престарелых до смерти забил соседа-инвалида за просьбы о помощи

По данным следствия, 53-летний мужчина проживал в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе в комнате с ещё несколькими людьми. Его раздражало, что 71-летний сосед-инвалид постоянно просил других постояльцев отодвинуть его кровать от батареи или помочь поправить одеяло. В результате в ночь на 9 марта после очередной просьбы подозреваемый подошёл к кровати и не менее семи раз ударил пожилого человека по голове, а также не менее 13 раз по телу. Потерпевший скончался через неделю от полученных травм.