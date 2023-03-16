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16 марта, 08:41

На Алтае постоялец дома престарелых до смерти забил соседа-инвалида за просьбы о помощи

В Алтайском крае постоялец дома престарелых до смерти избил инвалида

<p>Комната в доме престарелых, где произошло убийство. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr22/3222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Алтайскому краю</a></p>

Комната в доме престарелых, где произошло убийство. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае постоялец дома престарелых до смерти избил соседа-инвалида. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 53-летний мужчина проживал в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Рубцовском районе в комнате с ещё несколькими людьми. Его раздражало, что 71-летний сосед-инвалид постоянно просил других постояльцев отодвинуть его кровать от батареи или помочь поправить одеяло. В результате в ночь на 9 марта после очередной просьбы подозреваемый подошёл к кровати и не менее семи раз ударил пожилого человека по голове, а также не менее 13 раз по телу. Потерпевший скончался через неделю от полученных травм.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Мужчина задержан, следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Лайф сообщал, что работница дома престарелых в Курской области кружкой разбила голову 80-летней постоялице. Сотрудник, который проработал там несколько месяцев, отметил, что пощёчины и избиения стариков — обычное дело для соцработников.

Никита Никонов
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