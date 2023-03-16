Эндокринолог рассказала о пользе поцелуев для физического здоровья человека

Поцелуи способны не только укрепить связь между влюблёнными, но и принести пользу физическому здоровью. Как рассказала "Газете.ru" эндокринолог, терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, врач первой категории Анастасия Калмурзина, это возможно благодаря выработке гормонов окситоцина, дофамина и эндорфина.

Она напомнила, что воздействие поцелуев на здоровье и психику человека изучает отдельная научная дисциплина — филематология. Как выяснили специалисты, во время поцелуя окситоцин значительно понижает в организме уровень кортизола — гормона стресса. По этой причине после поцелуя партнёр успокаивается и получает чувство некоей защищённости.

"Наверняка все слышали поговорку "Все болезни от нервов"? Это действительно так. Дофамин называют гормоном удовольствия, а эндорфин — гормоном счастья. Под их влиянием мы охотнее берёмся за новые начинания и в целом становимся более активными. Таким образом, регулярные поцелуи помогают меньше нервничать и переносят фокус нашего внимания с негативных на позитивные эмоции", — пояснила врач.

Однако это не единственный веский аргумент в пользу поцелуев. Калмурзина пояснила, что они положительным образом действуют и на состояние сердечно-сосудистой системы. Так, во время поцелуя дыхание человека ускоряется, а кровеносные сосуды расширяются. Такой процесс является небольшой встряской для организма, благодаря которой кислородом обогащаются кровь и органы. Более того, поцелуи помогают иммунной системе человека воспринимать чужие бактерии и делать её менее уязвимой.