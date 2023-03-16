Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к тем, кому "стыдно быть русским". Он подчеркнул, что подобные высказывания граждан показывают их истинное отношение к близким и Родине.

"Ваш стыд говорит сам за себя, он показывает, как вы цените своих родных, близких, как относитесь к своим предкам и своей стране... Искренне уверен, что сейчас, до тех пор, пока не закончится специальная военная операция, каждый из нас должен отодвинуть на второй план свои амбиции, сплотившись и приближая нашу победу", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

При этом глава Крыма подчеркнул, что "Россия готова принять всех", она даёт возможность почувствовать себя частью единого народа и искренне гордится собой. Также Аксёнов выразил уверенность, что РФ доведёт спецоперацию до логического завершения, несмотря ни на какие трудности.